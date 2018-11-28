مدافع الزمالك يقترب من المنتخب

دخل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، تحسبًا لضمه خلال الفترة المقبلة.









ويأتي ضم علاء، لصفوف المنتخب قبل مواجهة النيجر، بعدما أثبت جدارته في الخط الخلفي لفريقه وظهوره بشكل متميز بمباريات الدوري العام، بالإضافة إلى رغبة المدير الفني تجربة عناصر جديدة خلال المباراة، خاصةً أنه تُعد تحصيل حاصل.









ويلتقي المنتخب الوطني النيجر، على ملعب الأخير منتصف مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



