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عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:24 م
عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات خلال ساعات
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أكد الدكتور "أحمد عبد العال" رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الساعات المقبلة سوف تشهد إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأمر الذي يجعل الهيئة تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وقد تصل إلى الوجه البحري والقاهرة.

وأوضح عبد العال بأن مصر غير معرضة لسقوط أي ظواهر مناخية غير عادية سوى “الشبورة المائية”، وكذلك إمكانية وجود بعض الرياح الخفيفة على عدة مناطق بالجمهورية.

وقال عبد العال في تصريحات لإحدى المواقع الإلكترونية منذ قليل، بداية من الخميس تشهد المحافظات الساحلية سقوط أمطار لتمتد بعد ذلك إلى القاهرة، وكذلك لا يوجد أي ظواهر جوية خلال اليوم الأربعاء إلا الشبورة، مع وجود رياح خفيفية على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة تنخفض في الليل لتصل إلى 13 درجة في القاهرة و11 في المحافظات الساحلية و17 بجنوب سيناء و15 بشمال الصعيد.

ووجه الدكتور عبد العال نصائح هامة إلى المواطنين وإلى سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر خلال القيادة خاصة عند ساعات الصباح الباكر، مع وجود كثافة الشبورة المائية التي تنتشر على أغلب الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، وتستمر طوال فصل الشتاء.
المزيد عن: موجة الطقس السيء في المحافظات عاجل ساعات خلال ساعات امطار غزيرة المطر الارضاد
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