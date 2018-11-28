ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المصري يجدد عقد إسلام صلاح 4 مواسم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:21 م
المصري يجدد عقد إسلام صلاح 4 مواسم
طباعة
محمد الصو
 
أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة محمود حلبية، عن تجديد التعاقد مع إسلام صلاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أربعة مواسم مقبلة.


ووقع اللاعب على عقود تجديده حتى عام 2023، حيث ينتهي تعاقده القديم بنهاية الموسم الجاري.


ويغيب إسلام، عن مباريات فريقه خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الأهلي، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: المصري البورسعيدي المصري إسلام صلاح
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 12:50:00 PM