المصري يجدد عقد إسلام صلاح 4 مواسم

أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة محمود حلبية، عن تجديد التعاقد مع إسلام صلاح مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أربعة مواسم مقبلة.









ووقع اللاعب على عقود تجديده حتى عام 2023، حيث ينتهي تعاقده القديم بنهاية الموسم الجاري.









ويغيب إسلام، عن مباريات فريقه خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الأهلي، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.



