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بومبيو: النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
بومبيو: النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم
بومبييو
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وكالات
 

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن إيران أكبر داعم وراعى للإرهاب فى العالم وهى التى غذت العنف فى سوريا وسلحت ميلشيات حزب الله اللبناني.

                  

  وقال "بومبيو" خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن الحرس الثورى قدم الصواريخ للحوثيين لتهديد المملكة العربية  السعودية، مطالبًا إيران بوقف دعم الإرهاب وحزب الله والحوثيين وسحب قواتها من سوريا.

 

 وأضاف "بومبيو"، أن إيران وفرت الملاذ للقاعدة وقادتها، وتنشر أسلحتها فى المنطقة، مشدداً على أن  الاتفاق النووى كان بداية الغزو الإيرانى للمنطقة، وتابع:"روحانى وظريف مسؤولين عن المعاناة الاقتصادية للشعب الإيراني.. النظام الإيرانى يحاول الوصول للبحر المتوسط".

 

وشدد وزير الخارجية الأمريكى، على أن العقوبات على إيران لها تبعات اقتصادية علينا وعلى بعض أصدقائنا، مشدداً على أنها تنتهى بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها.

 

المزيد عن: دعم الارهاب بومبيو ايران امريكا الارهاب اكبر داعم للارهاب
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