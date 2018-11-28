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الأهلي يطمئن على 8 مصابين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:07 ص
الأهلي يطمئن على 8 مصابين
الأهلي
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علي نبوي
 

عقد سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم الأربعاء على هامش تدريب الفريق.

 

وشهدت الجلسة الاطمئنان على إصابات بعض اللاعبين ومواعيد عودتهم إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن قائمة المصابين تضم كلا من أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد نجيب وجونيور أجايي وصلاح محسن وعلي معلول ورامي ربيعة ووليد أزارو.

 

وبدأ الأهلي صباح اليوم الإستعداد لمباراة بتروجت المقرر لها اسلبت المقبل بالسويس في الدوري علماً بأن الفريق خسر من المقاولون العرب أمس بهدف نظيف في الجولة السادسة عشر للدوري.

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