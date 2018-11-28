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محمد هاني يعود لتدريب الأهلي و"فتحي" في الجيم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
محمد هاني يعود لتدريب الأهلي وفتحي في الجيم
الأهلي والمقاولون
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علي نبوي
 

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام المقاولون العرب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

 

وانتظم محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء بعدما تخلص من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وخاض محمد هاني تدريبات تأهيلية في الجيم والملعب خلال الأيام الماضية قبل أن يتواجد اليوم في التدريبات الجماعية ليعلن جاهزيته للمرحلة المقبلة.

 

وأدى أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء للمعاناة من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

وخسر الأهلي أمس أمام ذئاب الجبل بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

 

 

 

 

المزيد عن: محمد هاني الدوري المصري الاهلي احمد فتحي
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