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مرور الجيزة: ضبط 12 توك توك بدون ترخيص

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
مرور الجيزة: ضبط 12 توك توك بدون ترخيص
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1468 مخالفة انتظار خاطئ، 25 بدون قيادة، 448 متنوع، 1570 نـمــوذج 125، 32 عدم استخدام حزام الأمان، 12 حجز توك توك، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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