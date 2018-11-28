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كثافات مرورية بالمنيل إثر تعطل ميني باص

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
كثافات مرورية بالمنيل إثر تعطل ميني باص
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كريم المنجي
 
ظهرت كثافات مرورية إثر تعطل بالمنيل في الاتجاة من كوبري عباس المتجة إلى الملك الصالح، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور بالمنيل بتعطل سيارة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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