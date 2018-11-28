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صحة غزة: إصابة 4 أشخاص في انفجار عرضي بمخيم البريج

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صحة غزة: إصابة 4 أشخاص في انفجار عرضي بمخيم البريج
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رحاب منيعم
 
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن اصابة اربعة اشخاص، بينهم طفل وسيدة في الانفجارات التي وقعت صباح اليوم في مخيم البريج وسط القطاع.

ومن ناحيتها قالت وزارة الداخلية في القطاع ان الانفجارات عرضية.

وكانت مصادر محلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدة انفجارات سمع دويها في منطقة البريج وكان مصدرها عمارة سكنية حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

المزيد عن: مخيم البريج قطاع غزة انفجار اصابات
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