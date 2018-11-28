صحة غزة: إصابة 4 أشخاص في انفجار عرضي بمخيم البريج



ومن ناحيتها قالت وزارة الداخلية في القطاع ان الانفجارات عرضية.



وكانت مصادر محلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن عدة انفجارات سمع دويها في منطقة البريج وكان مصدرها عمارة سكنية حيث تعرضت لأضرار جسيمة.





أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن اصابة اربعة اشخاص، بينهم طفل وسيدة في الانفجارات التي وقعت صباح اليوم في مخيم البريج وسط القطاع.