سعر الدولار في البنوك اليوم 28 نوفمبر واستقرار العملة الأمريكية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28-11-2018.





وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وسجل الدولار في السوق السوداء نحو 17.89 جنيها.