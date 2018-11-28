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غدا.. "خروج آمن" لـ إيهاب الفخراني في تياترو إسكندرية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
غدا.. خروج آمن لـ إيهاب الفخراني في تياترو إسكندرية
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أ ش أ
 
 يقدم "تياترو إسكندرية" العرض المسرحي "خروج آمن" للمخرج "إيهاب الفخراني"، غدا الخميس وبعد غد الجمعة. 
ويقام العرض لمرة واحدة في اليوم الأول الساعة 7 مساء، ولمرتين يوم الجمعة في الساعة 6 والساعة 8 مساء، ببدروم تياترو إسكندرية بمنطقة محطة الرمل.


ويتناول العرض إشكالية الوهم الحياتي الذي يعانيه الجميع يوميا في رحلة البحث عن السعادة، وكيف قد يضل الإنسان ظنا منه أن ما يعيشه هو السعادة، في حين أنه يتقلب في بؤس رؤيته الضيقة للعالم.

 
العرض من تأليف وإخراج إيهاب الفخراني، وتمثيل إيهاب الفخراني، غانم المصري، نسمة عبد العزيز، إعداد موسيق أحمد محيي، مخرج منفذ إسلام إسماعيل.
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