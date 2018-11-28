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بعد غد.. أصالة وأنغام تصلان الكويت لإحياء حفلهما المرتقب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:20 ص
بعد غد.. أصالة وأنغام تصلان الكويت لإحياء حفلهما المرتقب
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تصل كل من المطربتان أصالة وأنغام إلى الكويت، صباح بعد غد الجمعة، في إطار استعدادهما لإحياء حفلهما الغنائي في صالة التزلج هناك. 

ومن المقرر أن يقام حفليهما الجمعة ضمن سلسلة حفلات الكريسماس والعام الجديد. 

يذكر أن أنغام ستحيي حفلًا غنائيًا في كايرو فيستيفال سيتي ليلة غد الخميس، تطير بعدها مباشرة إلى الكويت لمشاركة أصالة حفل صالة التزلج. 

وعلى جانب آخر تستعد أصالة، لإحياء حفل غنائي يوم 7 ديسمبر المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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