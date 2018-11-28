مدرب الداخلية: الزمالك فاز علينا بهدف غير شرعي.. ورفعت المقبص الأحمر لتحميس اللاعبين

قال علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، إنه تعرض لكدمة قوية في الرأس بسبب واقعة زجاجة مباراة الزمالك والداخلية.

وتابع عبد العال خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « لم أتمالك نفسي بعد تلقينا هدف غير صحيح من الزمالك، ورفعت قميص الداخلية لتحميس لاعبي فريقي، وتصادف أن لون القميص أحمر»، معلقاً «لم أقصد رفع قميص باللون الأحمر للإشارة إلى الأهلي»، مؤكدا أن الزمالك فاز على فريقه بهدف غير شرعي

وأضاف المدير الفني للداخلية «هناك اختلاف كبير بين موقفي وموقف حسام حسن مع الزمالك، فالمصري يرتدي قميص أبيض أو أخضر، لكن أنا رفعت لون قميصي».