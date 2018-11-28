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عاجل.. زعيم كوريا الشمالية يعلن استعداده لقبول تفتيش موقع نووي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:09 ص
عاجل.. زعيم كوريا الشمالية يعلن استعداده لقبول تفتيش موقع نووي
زعيم كوريا الشمالية
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وكالات
 
قال مصدر دبلوماسي كبير، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونجبيون- وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح المصدر: أن زعيم كوريا الشمالية أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، خلال قمتهما في سبتمبر أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونغبيون النووية بل سيسمح أيضا بالتحقق"، وبحسب "رويترز"، مؤكدًا أن مون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات "مماثلة" لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق، وشددت الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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