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جوني ديب يعزف في عرس صديقه! (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:54 ص
جوني ديب يعزف في عرس صديقه! (فيديو)
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دعا مؤسس فرقة "The Pogues" الإنجليزية الإيرلندية الموسيقية، شين ماكغوين، الممثل العالمي الشهير، جوني ديب، ليكون بصفة موسيقي حفل زفافه على الصحفية، فيكتوريا ميري كلارك.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن جوني ديب كان واحدا من بين الضيوف القلائل لحفل الزواج السري الذي أقيمت مراسمه في مدينة كوبنهاغن، في 26 نوفمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوني ديب وشين ماكغوين، تربطهما صداقة منذ أكثر من 20 عاما. وفي عام 1994، شارك ديب في تسجيل ألبوم "The Snake"، وفي العام الماضي، شارك في الحفل اليوبيلي الـ 60 لصديقه المقرب.

وقالت العروس فيكتوريا إنها وماكغوين أرادا بداية الزواج في السر، لكن المقربين والأصدقاء أصروا على مشاركتهما مراسم الزواج.


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