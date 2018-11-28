جوني ديب يعزف في عرس صديقه! (فيديو)

دعا مؤسس فرقة "The Pogues" الإنجليزية الإيرلندية الموسيقية، شين ماكغوين، الممثل العالمي الشهير، جوني ديب، ليكون بصفة موسيقي حفل زفافه على الصحفية، فيكتوريا ميري كلارك.



