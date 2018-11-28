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عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل الميركاتو الشتوي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:39 ص
عاجل.. ضربة قوية للأهلي قبل الميركاتو الشتوي
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الفجر الرياضي
 

 

أكدت تقارير صحفية برازيلية أن البرازيلي ماركوس كينو، مهاجم نادي بيراميدز، يقترب من العودة إلى بلاده مجددًا.

 

وقالت صحيفة "1News" البرازيلية أن كينو يرغب فى العودة إلى البرازيل، خصوصًا أن هناك عدد من الأندية البرازيلية تتنافس على ضمه، بعد انتقاله إلى بيراميدز من بالميراس في يوليو الماضي مقابل نحو 10 ملايين يورو.

 

وكان النادي الأهلي المصري يحلم بالتعاقد مع كينو البرازيلي من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وأكدت الصحيفة البرازيلية أن كينو مطلوب من إدارة ناديي فلامنجو وكروزيرو المحليين، رغم أنه يفضل في المقام الأول العودة لارتداء قميص بالميراس.

المزيد عن: كينو كورة رياضة الدوري البرازيلي الأهلي أخبار الرياضة
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