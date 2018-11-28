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محمد عز العرب: الاتفاق بين مصر والسعودية على تسيير الاتفاقيات العالقة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:28 ص
محمد عز العرب: الاتفاق بين مصر والسعودية على تسيير الاتفاقيات العالقة
الدكتور محمد عز العرب
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه تم الاتفاق بين مصر والسعودية على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين، ومنها مشروع الجسر البري بين البلدين، والاتفاقيات الاقتصادية.

وأضاف "عز العرب" في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، أن هناك محاولات لتنشيط مشروع "نيوم" يربط بين مصر والأردن والسعودية، في محاولة لإخراج المملكة بعيدا عن مشروعات النفط.

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية، أن هذا المشروع يضم مشروعات إسكانية عمرانية، وبعض المشروعات السياحية، ويمثل نواة للاتفاق بين الدول الثلاث.
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