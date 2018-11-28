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مدرب العين: لدينا تحدي كبير في الفترة المقبلة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:52 ص
مدرب العين: لدينا تحدي كبير في الفترة المقبلة
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الفجر الرياضي
 

قال الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، إن فريقه أمامه تحدي جديد في مسابقة الدوري أمام ضيفه دبا الخميس المقبل.

 

وتابع زوران، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"دبا فريق جيد برغم أن موقعه في جدول الترتيب لا يتسق مع أدائه، والواقع يؤكد أنه قدم مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة غير أنه يخسر النتيجة، لذلك يتوجب علينا التعامل طوال زمن المواجهة بالتركيز العالي وإظهار الحذر المطلوب".

 

وأضاف :"مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث، ونضاعف من جهودنا بالصورة التي تمكننا من تحقيق أهدافنا، وهناك من يتوقع بأن مهمتنا أمام دبا ستكون سهلة، لكن لاعبي فريقي يدركون جيداً ما المطلوب منهم منذ بداية المواجهة وحتى صافرة النهاية".

 

وحول الغيابات المتوقعة في مواجهة دبا، قال :"تأكد غياب لاعب متوسط الميدان عامر عبدالرحمن، بداعي الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده بمعسكر المنتخب، أما بقية زملائه اللاعبين في درجة الجاهزية المطلوبة، ولكن يتوجب علينا الانتظار حتى الحصة التدريبية الأخيرة للوقوف على جاهزية الجميع خصوصا وأن البعض يعاني من أعراض نزلات البرد".

 

ويحتل العين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يحتل دبا الفجيرةالمركز الرابع عشر ، الأخير، برصيد أربع نقاط.

المزيد عن: ماميتش كورة رياضة العين الإماراتي
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