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شادي محمد: الأهلي قادر على التعويض في أي وقت .. والتغيير ضروري

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:43 ص
شادي محمد: الأهلي قادر على التعويض في أي وقت .. والتغيير ضروري
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أحمد شاكر
 

أكد شادي محمد لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر مر بنفس هذه الظروف وقام بالتغيير وقتها، ونتج عن ذلك حصد البطولات مجددا.


وقال شادي محمد فى تصريحات خاصة لبرنامج الماتش والذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد" لابد وأن نعلم ماهي المشكلة، ونتحدث عنها بدون أي قيود".


واردف :" الأهلي اذا خسر دوري يفوز بـ 10، واذا خسر بطولتين يتوج بـ 20 بعدها".


وأتم :" فى التسعينات الأهلي تعرض لأزمات فنيه وسوء نتائح، ونتج عن ذلك تسريح أكثر من لاعب وأبرم صفقات قوية، وعاد مرة اخرى لحصد البطولات".

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