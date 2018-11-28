في ذكرى رحيل دلوعة السينما المصرية.. ٥ رجال في حياة شادية





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى على رحيل دلوعة السينما المصرية شادية، والتي رحلت عن عالمنا في الثامن والعشرين من نوفمبر ٢٠١٧، بعدما أثرت السينما بالعديد من الأفلام الخالدة.





وفي إحدى حلقات البرنامج الإذاعي "لدي أقوال أخرى" والذي يبث عبر أثير "نجوم إف إم"، كشف الكاتب الصحفي أشرف غريب أن الفنانة الراحلة شادية تزوجت ٤ مرات.





وأوضح "غريب" أن الزيجة الأولى كانت من الفنان الكبير عماد حمدي وكان الفارق العمري بينهما 22 سنة واستمرت حتى 4 سنوات، ثم تزوجت من مهندس في الإذاعة يٌدعى عزيز فتحي، لكنهما تطلقا بسبب غيرته، وبعدها تزوجت من الكاتب الصحفي مصطفى أمين وهي زيجة غير معلنة، تلاها زواجها من صلاح ذو الفقار، الذي قدمت معه ثنائيًا ناجحًا.





وأكد "غريب" أن شادية أحبت المطرب الراحل فريد الأطرش، وكانت السيدة الوحيدة التي فكر الأطرش، في الارتباط الرسمي بها، ولكنها كانت متحفظة على شربه للخمر ولعبه القمار.







