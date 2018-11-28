عاجل| مفاجأة نارية لـ"المواطنين": 300 جنيه دعم لكل مواطن شهريًا.. وحذف 3 فئات من التموين والدعم!





قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك دعم كبير من جانب عدد من النواب في المجلس، من أجل إصدار قانون يرفع من قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن في منظمومة الدعم والتموين خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الفقي في تصريحات صحفية، أمس، أن المجلس بصدد دراسة مشروع قانون من شأنه أن يجعل نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل إلى 300 جنيه بدلًا من 50 جنيها، وذلك في حالة قيام الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التموين، بتنقية البطاقات التموينية من غير مستحقي الدعم.

وأشار إلى أنه من الضروري أن يتم تنقية عاجلة للبطاقات التموينية، وحذف كل من يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه شهريًا من منظومة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مبالغ مالية كبيرة يتم استخدامها من أجل توفير دعم أكبر لمحدودي الدخل.





وأوضح أنه لا توجد أي دولة في العالم أجمع تقوم بمثل ما تقوم به مصر في دعم "رغيف الخبز" بشكل كامل، مشددًا على كون هذا الأمر لابد أن يستمر.





ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه محمد الكومي عضو مجلس النواب، إن هناك مشروع قانون يتم العمل عليه في الوقت الحالي من أجل زيادة الدعم العيني للفرد لـ 150 جنيها بدلا من 50 جنيها، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن المصري.





وصرح مصدر مسؤول في وزارة التموين، بأن الفترة الأخيرة شهدت حذف عدة فئات من بطاقات التموين وعلى رأسهم المكررين في البطاقات والمسافرين للخارج، وأصحاب البطاقات التي يوجد بها أخطاء أو بيانات غير صحيحة، مشيرًا إلى كون الفترة المقبلة ستشهد المزيد من هذه الإجراءات لتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين.



