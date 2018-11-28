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شاهد.. رد فعل غير متوقع لمصطفى فهمي عند طلب كاميرا "إنسايدر بالعربي" إجراء مقابلة مع زوجته (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
شاهد.. رد فعل غير متوقع لمصطفى فهمي عند طلب كاميرا إنسايدر بالعربي إجراء مقابلة مع زوجته (فيديو)
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حامد محمود
 


في ردة فعل غير متوقعة، تردد الفنان مصطفى فهمي، في السماح لطلب كاميرا "إنسايدر بالعربي" إجراء مقابلة مع زوجته الإعلامية فاتن موسى.


وأوضحت موسى، خلال لقائها في البرنامج المذاع على قناة "دبي"، أن شخصيته الحقيقية شبيهة بشخصية سي السيد، مضيفة: "بيقول لي أنا سي السيد بس أنا بتمرد". 


وأكدت: "مصطفى، مش سهل مرات تصرفاته كرجل شرقي بتكون محببة لي، لكن مرات بقول لو شو بك".




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