بعد اقترابه من تدريب الأهلي .. ماذا قدم "كارينيو" مع النصر السعودي ؟
اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كل ما قدمه كارينيو مع النصر السعودي.
- تولي الأوروجوياني كارينيو تدريب النصر السعودي منذ أبريل 2017، حيث قاد الفريق في اخر مباراة بالدوري السعودي الماضي، ونجح في تحقيق الانتصار أمام القادسية بثنائية.
- ودرب دانييل الفريق السعودي هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري السعودي، حيث حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر لقاء أمام الأهلي بثنائية نظيفة.
- وخاض النصر السعودي تحت قيادة كارينيو في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 3 مباريات، وتأهل مع الفريق إلي دور ال16 بعد الانتصار علي الجزيرة الإماراتي بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2، ولكنه خسر أمام مولودية الجزائر بهدف دون رد في السعودية.