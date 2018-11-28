بعد اقترابه من تدريب الأهلي .. ماذا قدم "كارينيو" مع النصر السعودي ؟

اقترب النادي الأهلي المصري من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كل ما قدمه كارينيو مع النصر السعودي.



