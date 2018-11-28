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صراع ساخن على صفقة الموسم بين الأهلي وبيراميدز

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صراع ساخن على صفقة الموسم بين الأهلي وبيراميدز
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الفجر الرياضي
 

 

دخل نادي بيراميدز في صراع ساخن مع الأهلى للتعاقد مع محمود متولي، مدافع الإسماعيلي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وصارت إدارة الإسماعيلي مجبرة على بيع متولي الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، خصوصًا بعد أن اختار الانتقال للأهلي، ولكن هناك عرض مغري من إدارة بيراميدز للإسماعيلي.

 

وتعد رغبة متولي هي الانتقال للعب في صفوف الأهلي ولكن هناك محاولات من جانب إدارة الإسماعيلي لإقناع اللاعب بالموافقة على عرض بيراميدز.

المزيد عن: يناير محمود متولي كورة بيراميدز الاهلي رياضة الإسماعيلي
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