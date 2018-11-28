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أهم أخبار الكرة العالمية يوم الثلاثاء 27-11-2018

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:43 ص
أهم أخبار الكرة العالمية يوم الثلاثاء 27-11-2018
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أحمد عصام
 

بدأت الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، حيث حسمت بعض الأندية تأهلها للدور القادم، وأجلت بعض الأندية الحسم إلي الجولة السادسة والأخيرة.


ويستعرض لكم"الفجر الرياضي" أهم أخبار الكرة العالمية يوم الثلاثاء.


- نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا :-


ريال مدريد - روما (2-0)

فيكتوريا بلزن - سيسكا موسكو (2-1)

مانشستر سيتي - ليون (2-2)

مانشستر يونايتد - يانج بويز (1-0)

بايرن ميونيخ - أياكس (5-1)

أياكس - ايك اثينا (2-0)

يوفنتوس - فالنسيا (1-0)

شاختار - هوفنهايم (3-2)


- توخيل يعلن جاهزية الثنائي نيمار دا سيلفا ومبابي لمباراة نادي ليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا، وستكون هذة المباراة حاسمة في مشوار الفريقين.


- أعلن اتحاد امريكا الجنوبية لكرة القدم عن عدم إقامة نهائي الليبرتادوريس في الارجنتين، وأنه سيقام في الغالب في باراجواي أو الدوحة أو أبوظبي.

المزيد عن: نيمار ليفربول كورة ريال مدريد رياضة توخيل ‏ نهائي الليبرتادوريس
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