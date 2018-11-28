إحدى المستفيدات من جهاز المشروعات الصغيرة: حصلت على 100 ألف جنيه دعم لمشروعي



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي أحمد سمير وريهام الديب، أنها قامت بتطوير نفسها حتى أصبحت تمتلك أكثر من 4 ماكينات بدلا من واحدة، ثم تواصلت مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقامت بالحصول على الدعم من الجهاز.



ولفتت إلى أنها حصلت على 50 ألف جنيه فى أول دعم وبعد ذلك حصلت على 100 ألف فى الدفعة الثانية، مضيفة: "نفسي أن الرئيس يوفر لي قطعة أرض فى جمصة عشان ابنى مكان للأرامل والبنات التى تعيش بدون مأوى وذلك لتوفير فرص عمل للسيدات".



قالت أميرة جودة إحدى السيدات المستفيدات من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنها بدأت من الصفر وتعلمت الحياكة من مراكز محو الأمية، مشيرة إلى نها تقوم بعمل المفارش والمخدات والمرتب وتقوم بتصديرها للخارج.