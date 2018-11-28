شاهد.. مهرجان إيجي فاشون يكرم سهير المرشدي ونرمين ماهر وميار الببلاوي (صور)





كرم مهرجان إيجي فاشون، بدورته الثانية والتي أقيمت فعالياته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع، عددًا من الفنانات في مقدمتهن الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.





كما كرم المهرجان كلا من الفنانة نرمين ماهر، والإعلامية ميار الببلاوي، من جانبها عبرت الفنانة نرمين ماهر، عن سعادتها بتكريمها من إدارة المهرجان.







