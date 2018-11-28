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ليستر سيتي يفوز علي ساوثهامبتون بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
ليستر سيتي يفوز علي ساوثهامبتون بركلات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية
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أحمد عصام
 

نجح نادي ليستر سيتي في الفوز أمام نادي ساوثهامبتون عن طريق ركلات الترجيح، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي علي ملعب الكينج باور.


وسيواجه ‏ليستر سيتي منافسه مانشستر سيتي في استاد كينج باور في ربع نهائي كأس كاراباو، بعد تغلب ليستر على ساوثهامبتون بركلات الترجيح.


يذكر أن مانشستر سيتي قد تغلب علي فولهام بنتيجة هدفين نظيفين علي ملعب الاتحاد.

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