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ريال مدريد يهزم روما بثنائية بيل وفاسكيز بدوري الأبطال

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 11:56 م
ريال مدريد يهزم روما بثنائية بيل وفاسكيز بدوري الأبطال
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منى العوضي
 

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا هامًا على روما بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الويلزي جاريث بيل هدف ريال مدريد الأول خلال الدقيقة "47" بينما أحرز لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة "54".

بهذه النتيجة؛ يعزز ريال مدريد صدارته لمجموعته برصيد 12 نقطة بينما روما في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

المزيد عن: فاسكيز ريال مدريد روما دوري أبطال أوروبا بيل
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