بايرن ميونيخ يقسو علي أياكس بخماسية ويتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا





نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في الفوز علي نادي أياكس الهولندي بنتيحة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل أرين روبين الهدفين الأول والثاني للبافاري في الدقيقتين 13 و 30 من الشوط الأول، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 36 من رأسية رائعة.





وقلص فيرنانديز النتيجة لاياكس في الدقيقة 46 في بداية الشوط الثاني، واضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 51، قبل أن يختتم فرانك ريبيري المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 76 من المباراة.





وتأهل نادي بايرن ميونيخ إلي دور الـ16 بعدما رفع رصيده من النقاط إلي 13 نقطة في الصدارة.



