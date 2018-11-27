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سعر الدولار الأن بالبنوك العامة والخاصة اليوم 27/11/2018

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:26 م
سعر الدولار الأن بالبنوك العامة والخاصة اليوم 27/11/2018
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الثلاثاء 27-11-2018.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.
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