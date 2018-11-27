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فيكتوريا بلزن يُهدي ريال مدريد وروما بطاقة التأهل لدور الـ16 بالتشامبيونزليج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:25 م
فيكتوريا بلزن يُهدي ريال مدريد وروما بطاقة التأهل لدور الـ16 بالتشامبيونزليج
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وكالات
 
حقق فريق فيكتوريا بلزن التشيكي فوزه الأول في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة.

هذه النتيجة تعني أن فريقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وروما الإيطالي تأهلا رسميا إلى دور الستة عشر.

ويتصدر الريال ترتيب المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط من أربع مباريات متفوقا بفارق الأهداف فقط عن روما قبل مباراتهما معا في وقت لاحق اليوم.

ويحل فيكتوريا بلزن في المركز الثالث برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن سيسكا موسكو.

وتقدم نيكولا فلاسيتش بهدف لسيسكا موسكو من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ولكن فيكتوريا انتفض في الشوط الثاني ورد بهدفين عن طريق رومان بروتشاتسكا ولوكاس هيجدا في الدقيقتين 56 و81.
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