شبيبة الساورة الجزائري يتخطي سبورتينج جاجنوا بدوري أبطال أفريقيا

سجل شبيبة الساورة الجزائري دخولا موفقا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه سبورتينج جاجنوا من كوت ديفوار 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.





وسجل محمد الأمين حامية، من ركلة جزاء، ومحمد الهادي بوالعويدات، من ركلة جزاء ثانية، هدفي شبيبة الساورة في الدقيقتين 10 و49 على الترتيب.





وتقام مباراة العودة الأسبوع المقبل بكوت ديفوار.



