أياكس يهزم أيك أثينا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.





وتصدر أياكس ترتيب المجموعة الخامسة بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة.





ويتفوق أياكس بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني بايرن ميونخ الألماني والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه بنفيكا البرتغالي.





وظل أيك أثينا بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.





وتقمص لاعب الوسط الصربي دوشان تاديتش دور البطولة في مباراة اليوم حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 68 من ضربة جزاء ثم سجل الهدف الثاني له ولأياكس في الدقيقة 72.



