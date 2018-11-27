حقيقة عودة رمضان صبحي للأهلي

خرج رمضان صبحي لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي من حسابات القلعة الحمراء في شهر يناير، حيث قرر مجلس إدارة النادي عدم مفاوضة اللاعب لضمه في الفترة المقبلة.









وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات لإذاعة "اون سبورت"، إن رمضان صبحي سيستمر مع فريق الإنجليزي حتي نهاية الموسم الحالي، وأنه ينتظر فرصة المشاركة مع الفريق.









وأكد شوقي، أن نادي هيدرسفيلد تاون لن يفرط في اللاعب خلال هذه الفترة، مشيرا إلي أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب رسميا حتي الآن.









يذكر أن رمضان صبحي انضم للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة مدربه شوقي غريب، من أجل المشاركة في المباريات وإستعادة مستواه الذي كان يقدمه مع النادي الأهلي.



