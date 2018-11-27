فابيو كابيلو: اختيار سولاري لتدريب الريال ليس عشوائيًا.. والهزيمة من إيبار غير مقلقة

علق المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ، على تعيين سانتياجو سولاري مدربًا للملكي، مؤكدًا أنه ليس رهانا عشوائيا، والمسؤولين دائما يقولون لا للتعاطف، ولكن يجب أن يكون هناك مجموعة من اللاعبين الذين يجب عليهم الاستماع إلى الرئيس فلورنتينو بيريز.





وقال ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ في تصريحات صحفية: "أنا لست قلق كثيرا حول الهزيمة الأخيرة أمام إيبار، الأمر فقط يتعلق بما يقومون به بشكل جيد وما يفعلونه بشكل خاطئ".

