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فابيو كابيلو: اختيار سولاري لتدريب الريال ليس عشوائيًا.. والهزيمة من إيبار غير مقلقة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:03 م
فابيو كابيلو: اختيار سولاري لتدريب الريال ليس عشوائيًا.. والهزيمة من إيبار غير مقلقة
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عمر عبدالعزيز
 
علق المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ﻓﺎﺑﻴﻮ ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ، على تعيين سانتياجو سولاري مدربًا للملكي، مؤكدًا أنه ليس رهانا عشوائيا، والمسؤولين دائما يقولون لا للتعاطف، ولكن يجب أن يكون هناك مجموعة من اللاعبين الذين يجب عليهم الاستماع إلى الرئيس فلورنتينو بيريز.

وقال ﻛﺎﺑﻴﻠﻮ في تصريحات صحفية: "أنا لست قلق كثيرا حول الهزيمة الأخيرة أمام إيبار، الأمر فقط يتعلق بما يقومون به بشكل جيد وما يفعلونه بشكل خاطئ".

وأضاف" "نحن نعلم أنهم لا يدافعون بشكل جيد في منطقتهم، حتى لو كان لديك حارس مثل كورتوا كحارس مرمى ويعطيك الأمان، يجب أن تدافع بشكل جيد".
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