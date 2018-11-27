مصرع موظف بعيار ناري من مجهول ببنها

لقي موظف مصرعه، إثر قيام شخص مجهول بإطلاق عيار ناري صوبه، تم نقل المتوفي لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد احمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بانه تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول المدعو السيد إبراهيم 45سنه،موظف مصاب برش خرطوش بمنطقة الرقبة، مما أدى إلى وفاته.





وبسؤال خال المجنى عليه ويدعى "السيد حسانين" 54 عاما، قرر أن المتوفي يعمل بمكتبه بناحية عرب ابو ذكرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وكان خلفه شقيقة "ابراهيم" والذي يعمل معه بالمكتبة، واثناء سيرهم تقابلا مع احد الاشخاص مترجلا، وقام باستيقافهما وإطلاق عيار ناري صوب المتوفى وفر هاربا.



