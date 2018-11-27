أبرز أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 27-11-2018





شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الاثنين، الموافق 26 نوفمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة





وإليكم أبرز الأخبار الساخنة في نادي ليفربول اليوم الثلاثاء 27-11-2018:









• ليفربول يتلقي دفعة قوية قبل مواجهة باريس سان جيرمان





حسم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي مشاركة السنغالي ساديو ماني في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي يوم غد بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.





ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن ساديو ماني تدرب بشكل طبيعي مع ليفربول اليوم وسيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام باريس.





واشارت الصحيفة، إلى أن كلوب اتخذ قراره بسفر ساديو ماني مع الفريق لفرنسا لخوض اللقاء، بعدما تأكد من تعافي اللاعب اليوم الثلاثاء.









• فان دايك: باريس سان جيرمان أكبر من نيمار ومبابي





يرى فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن باريس سان جيرمان الفرنسي سيظل يملك أسلحة قوية في مباراته أمام الريدز حتى لو غاب عنه مبابي ونيمار للإصابة.





وقال فان ديك، للموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت: "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين في جميع المراكز ونحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والتأكد من أننا مستعدون للضغط عليهم".





وأضاف: "نريد الفوز في باريس، لن نذهب إلى هناك من أجل التعادل، لن نذهب إلى هناك لأي شيء آخر غير محاولة تقديم أداء جيد ومحاولة الفوز بالمباراة".









• صلاح على رأس قائمة ليفربول لمعركة سان جيرمان بدوري الأبطال





أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، القائمة الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الأربعاء.





وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي:

أليسون باكير، سيمون مونيلييه، فابينيو، فيرجيل فان ديك، جورجينينو فينالدوم، ديان لوفرين، جيمس ميلنر، نابي كايتا، جو جوميز، جوردان هندرسون، دانييل ستوريدج، ألبرتو مورينو، شيردان شاكيري، روبرتسون، جويل ماتيب، كيللير، كاماتشو، ألكسندر أرنولد، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.



