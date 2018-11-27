الزمالك يرفض جون أنطوي والبديل من خارج الدوري

يرفض أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبي من الدوري المصري.









ويرغب أمير مرتضى، في وجود مهاجم من خارج الدوري المصري بسبب تحفظه على مستوى الأفارقة والاستثناء الوحيد بالنسبة له هو الغاني جون آنطوي مهاجم مصر للمقاصة.









وحال فشل آنطوي الخيار البديل له مهاجم من خارج الدوري المصري ورفض بعض الأسماء المرشحة ومنها الإيفواري رزاق سيسيه واريك تراوري او موسيس مهاجم فريق حرس الحدود.









ويسعى الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز بسبب تذبذب أداء كاسونجو وعدم وجود بديل له سوى عمر السعيد فقط



