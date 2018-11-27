النفط يتراجع فى نهاية التعاملات مع تجدد التوترات التجارية

اغلقت أسعار النفط على تراجع بعد جلسة متقلبة وسط مخاوف تباطؤ نمو الطلب على الخام، وتعرض الخام الأمريكي للضغط مع تجدد التوترات التجارية الأمر الذي قد يؤثر على نمو الطلب، إلى جانب قوة الدولار.





ويترقب المستثمرون قمة مجموعة الـ20 خاصة لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني في سبيل التوصل لصفقة تجارية وسط تهديدات من قبل واشنطن بفرض المزيد من التعريفات الجمركية إذا فشلت المفاوضات.





وكانت أسعار الخام قد ارتفعت خلال التعاملات مع توقعات أن تقرر "أوبك" خفض الإنتاج باجتماعها في 6 ديسمبر المقبل.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 51.56 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 52.38 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات





وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.6% إلى 60.08 دولار للبرميل.