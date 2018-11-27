رسميا.. ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا





تأهل نادي ريال مدريد الإسباني إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مباراته أمام نادي روما الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال.





ونجح نادي فيكتوريا بلزن التشيكي في الفوز علي منافسه نادي سيسكا موسكو الروسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وهذة النتيجة جعلت ريال مدريد يتأهل للدور القادم.





وجاء ترتيب المجموعة كالتالي :-





1- روما 9 نقاط.





2- ريال مدريد 9 نقاط.





3- فيكتوريا بلزن 4 نقاط.





4- سيسكا موسكو 4 نقاط.



