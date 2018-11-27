السعودية تنفي رسميًا وجود قوات عسكرية تابعة لها في سوريا

نفت المملكة العربية السعودية، المزاعم المتعلقة بوجود قوات عسكرية تابعة للمملكة بسوريا، وأوضحت رسميًا (عبر بيان لسفارتها لدى تركيا)، حقيقة ما تناقلته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية من أنباء حول وجود قوات سعودية في شمال شرق سوريا.

وشدد البيان الصادر عن السفارة، أنه "لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق"، و"لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سوريا"، وطالب البيان في الوقت نفسه "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة".