"مستقبل وطن" يطلق ملتقى توظيفي لتشغيل الشباب بالشرقية

أعلنت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن، بمركز كفر صقر بمحاظة الشرقية، عن إطلاق الملتقى التوظيفى"اختر وظيفتك" وذلك فى إطار خطة الحزب لتوفير فرص عمل للشباب.





وقال نبيل زيدان ، امين العمل بامنة كفر صقر، إن حزب مستقبل وطن يتبنى خطة طموحة، من أجل تحقيق مصالح المواطنين فى كافة القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن مبادرة اختر وظيفتك التي أطلقتها أمانة الشرقية، لن تكون الأخيرة حيث ستشهد الأيام القمبلة مبادرات أخرى للتشغيل.





وأضاف "زيدان" في تصريح صحفى اليوم، أن مبادرة الشتغيل تقام تحت رعاية وزارة القوى العامة، وتعمل على توفير 9 آلاف فرصة عمل بمصانع القطاع الخاص بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والشرقية وذلك مقابل مرتبات مجزية مع توفير وسائل المواصلات والتأمينات الاجتماعية.





واشار إلى أن ـمانة العمال بالحزب ستبدأ فى استقبال طلبات الشباب الراغبين فى التقديم، للحصول على فرص عمل في أوائل شهر ديسمبر المقبل.



