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الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:30 م
الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
فيديريكا موجيريني
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وكالات
 

جددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الثلاثاء، التأكيد على عزم الاتحاد الحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015، وذلك بعد اجتماعها مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.

 

وعبرت خدمة العمل الخارجي الأوروبية في بيان "عن عزمهما الحفاظ على الاتفاق النووي باعتبار ذلك احتراماً للاتفاقات الدولية ودعامة أساسية للأمن الأوروبي والإقليمي".

 

وأضافت: "كررت فيديريكا موغيريني خلال الاجتماع أيضاً موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا محل الاهتمام مثل دور إيران في المنطقة".

المزيد عن: فيديريكا موجيريني ايران الاتفاق النووي الايراني الاتحاد الاوروبي
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