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ماكلارين تنشر صورة تشويقية لأيقونتها "720S Spider" الجديدة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:22 م
ماكلارين تنشر صورة تشويقية لأيقونتها 720S Spider الجديدة
ماكلارين
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نشرت شركة ماكلارين صورة تشويقية لأيقونتها الكابريو 720S Spider الجديدة، التي من المقرر إزاحة الستار عنها في 8 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 720S Spider المكشوفة تنتمي لسلسلة Super Series الخارقة، غير أنها لم تفصح بعد عن أية تفاصيل تتعلق بقوة ومعدلات أداء السيارة السوبر رياضية الجديدة.

يُشار إلى أن شقيقتها 720S الكوبيه تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات V8 سعة 4 لتر وبقوة 720 حصان وعزم دوران أقصى 770 نيوتن متر، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 341 كلم/س.
ماكلارين تنشر صورة تشويقية لأيقونتها "720S Spider" الجديدة
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