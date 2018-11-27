ماكلارين تنشر صورة تشويقية لأيقونتها "720S Spider" الجديدة

نشرت شركة ماكلارين صورة تشويقية لأيقونتها الكابريو 720S Spider الجديدة، التي من المقرر إزاحة الستار عنها في 8 ديسمبر المقبل.





وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة 720S Spider المكشوفة تنتمي لسلسلة Super Series الخارقة، غير أنها لم تفصح بعد عن أية تفاصيل تتعلق بقوة ومعدلات أداء السيارة السوبر رياضية الجديدة.



