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الحبس 3 سنوات لعامل متهم باستعراض القوة بالمرج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 07:05 م
الحبس 3 سنوات لعامل متهم باستعراض القوة بالمرج
صورة أرشيفية
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عمار محمد
 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بتهمة استعراض القوة فى المرج، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وأسندت النيابة العامة إلى "محمد ج ا"، تهمة حيازة وإحراز اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وضرب العمد للمجنى عليهم علياء س ومحمد م ومحمد ص وعلى ص باستخدام الأسلحة النارية، ما أحدثوا إصابتهم التى أعجزتهم عن أشغالهم مدة تزيد عن عشرين يوما.

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