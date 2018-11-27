الحبس 3 سنوات لعامل متهم باستعراض القوة بالمرج





قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بتهمة استعراض القوة فى المرج، بالسجن المشدد 3 سنوات.





وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.





وأسندت النيابة العامة إلى "محمد ج ا"، تهمة حيازة وإحراز اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وضرب العمد للمجنى عليهم علياء س ومحمد م ومحمد ص وعلى ص باستخدام الأسلحة النارية، ما أحدثوا إصابتهم التى أعجزتهم عن أشغالهم مدة تزيد عن عشرين يوما.



