عاجل.. دزيكو يورط روما قبل لقاء ريال مدريد

تلقي فريق روما الإيطالي ضربة قوية، قبل مواجهة ريال مدريد مساء اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن دزيكو خرج من حسابات دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما، قبل اللقاء المرتقب ضد ريال مدريد مساء اليوم على ملعب البرنابيو.





وأكد الموقع، على أن دزيكو تم استبعاده من التشكيلة الأساسية لفريقه روما، بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوي العضلات.