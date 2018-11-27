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التحريات: "غرفة الساونا" سبب نشوب الحريق داخل النادي الصحي بالدقي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:30 م
التحريات: غرفة الساونا سبب نشوب الحريق داخل النادي الصحي بالدقي
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إيمان عبد العاطي
 

كشفت التحريات الأولية، عن أن النادي الصحي الذي شب فيه الحريق منذ قليل على مساحة 400 متر، وأنه مكون من طابقين، وأن الحريق شب بغرفة الساونا، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق بنادي صحي أمام نادي القضاه وعلى الفور إنتقل مدير الحماية المدنية لموقع نشوب الحريق، ورجال الحماية المدنية وصحبتهم 4 سيارات إطفاء.

 

وتم السيطرة على الحريق بعد تفحم غرفة الساونا، وجزء من الصالة على مساحة 40 مترا، دون وقوع أية خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

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