حلمي طولان يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالبطولة العربية

أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه، والتي ستخوض مباراته أمام نادي الزمالك، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.









وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي :-





الهاني سليمان - محمد الزنفلي - الغرباوي - احمد قطب - محمد ناصف - كريم الديب - محمد بازوكا - مروان النجار - ويلسون - محمود رزق - محمد جبر - احمد مجدي - محمود شعبان - ديديه كوريه - نور السيد - رمزي خالد - فوزي الحناوي - احمد داودا - رزاق سيسيه - محمد حسن - احمد الالفي - يوسف عطاي - خالد قمر - إيمانويل بناهيني.



