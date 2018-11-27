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بعد فوزه بلقب الرياضي العربي.. محمد إيهاب لـ"الفجر الرياضي": تم تبليغي عن طريق رئيس الاتحاد وهذه رسالتي للجمهور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:52 م
بعد فوزه بلقب الرياضي العربي.. محمد إيهاب لـالفجر الرياضي: تم تبليغي عن طريق رئيس الاتحاد وهذه رسالتي للجمهور
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مريم عبد الحكيم
 
"أشكر الله عز وجل علي هذا الانجاز الكبير.. الحلم الأكبر يقترب ودعوات أمي حفظها الله لي لا تفارقني"
بهذه العبارة بدأ الرباع المصري محمد إيهاب حديثه الخاص لـ"الفجر الرياضي"..

وكان إيهاب قد ظفر بلقب الرياضي العربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لعام 2017 /2018.

وأردف إيهاب : "رئيس الاتحاد الكابتن محمد محجوب هو من بلغني بالخبر وكانت فرحتي لا توصف بالطبع".

واختتم البطل الأوليمبي حديثه الخاص للفجر الرياضي: "رسالتي لكل من آمن بي ودعمني وكل مدربيني أصحاب الفضل في مشواري بعد اللع عز وجل هي رسالة تقدير وعرفان بجميلهم".
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