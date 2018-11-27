بعد فوزه بلقب الرياضي العربي.. محمد إيهاب لـ"الفجر الرياضي": تم تبليغي عن طريق رئيس الاتحاد وهذه رسالتي للجمهور

" أشكر الله عز وجل علي هذا الانجاز الكبير.. الحلم الأكبر يقترب ودعوات أمي حفظها الله لي لا تفارقني "

بهذه العبارة بدأ الرباع المصري محمد إيهاب حديثه الخاص لـ"الفجر الرياضي"..





وكان إيهاب قد ظفر بلقب الرياضي العربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لعام 2017 /2018.





وأردف إيهاب : "رئيس الاتحاد الكابتن محمد محجوب هو من بلغني بالخبر وكانت فرحتي لا توصف بالطبع".





واختتم البطل الأوليمبي حديثه الخاص للفجر الرياضي: "رسالتي لكل من آمن بي ودعمني وكل مدربيني أصحاب الفضل في مشواري بعد اللع عز وجل هي رسالة تقدير وعرفان بجميلهم".